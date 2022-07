Se c’è qualcosa per la quale si sta distinguendo il comune di Banchette sono le sue politiche sociali. Non solo per i progetti stilati da presentare a bandi pubblici e a piani come il Pnrr (per i quali Banchette ha già ottenuto massicci fondi per la sistemazione di Villa Garda Flip) ma anche per la propensione degli amministratori a darsi da fare sul campo, offrendosi, per esempio, come volontari per i cittadini che non possono muoversi dalle loro abitazioni ed abbiano necessità di qualcuno che faccia e porti loro la spese.