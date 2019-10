BANCHETTE. Un convegno in Puglia per il progetto “Facile Contributi”

Martedì scorso, l’amministrazione di Banchette, a San Nicandro Garganico, presso la sala conferenza di palazzo Fioritto, ha partecipato ad un nuovo incontro di lavoro del progetto “Facile Tributi. Sportello OnLine del Contribuente”, volto a contribuire alla modernizzazione del sistema amministrativo e i servizi verso cittadini ed imprese (e- government) e al rafforzamento della trasparenza e della partecipazione civica (open government). Un progetto su scala nazionale che vede la partecipazione di alcuni comuni, tra cui anche Banchette. L’incontro segue quello tenuto dall’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin a Gignod, in Valle D’Aosta, ed è finalizzato a consolidare il partenariato tra i diversi comuni per condividere le “buone pratiche” amministrative nell’ambito dei servizi che semplificano e velocizzano gli adempimenti fiscali dei contribuenti dei comuni.

