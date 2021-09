Ascolta l'Audio Dell'Articolo

BANCHETTE. Firmato un protocollo d’intesa con il consorzio dei servizi sociali, In rete, per l’attivazione di percorsi a supporto delle fasce deboli della popolazione. I P.A.S.S. consistono in un intervento di natura educativa con valenza socio- assistenziale/sanitaria, volto all’inserimento sociale di soggetti fragili o in stato di bisogno attraverso la promozione dell’autonomia personale e la valorizzazione delle capacità dell’assistito (anche se residue, realizzati dagli Enti istituzionali titolari delle funzioni socio- assistenziali/sanitarie a livello [...]



