Tragedia a Banchette in via Castellamonte. Ieri, sabato 15 agosto, un uomo di 77 anni si è lasciato cadere dal balcone del suo appartamento, al settimo piano di un condominio.

Inutili i soccorsi. Il 118 al suo arrivo non ha potuto che constatare il decesso del pensionato.

L’appartamento era chiuso a chiave dall’interno. Per entrare sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Ivrea.

