BANCHETTE. Stanziati oltre 50mila euro per alleggerire la Tari

Banchette, come tanti altri comuni, è stata colpita dalla paura per il nuovo virus che ha messo sotto scacco il paese. Ormai, da mesi, gli esercizi commerciali stanno patendo una condizione durissima nonostante la riapertura. Una situazione che rischia di mettere in seria crisi tutto il commercio [...]



