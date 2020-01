BANCHETTE. Russo attacca: “Sindaco, esca dal suo ufficio e guardi!”

E’ ancora polemica in paese sulle lastre di Eternit al cimitero. A tornare sull’argomento è il consigliere di opposizione Alberto Russo della lista civica “Uniti per Banchette”. “L’Amministrazione comunica la possibile presenza di amianto nel cimitero e l’Arpa effettuerà un sopralluogo, un comportamento veramente [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti