BANCHETTE. Il nuovo sistema di raccolta rifiuti che introduce la chiavetta elettronica per i cassonetti, viene bocciato dall’opposizione.

Così i consiglieri Maurizio Cieol di “Uniti per Banchette” ed Emanuele Splendore di “Noi con voi per Banchette”: “Dalla comunicazione ai cittadini abbiamo appreso che saranno installati nuovi contenitori per i rifiuti apribili con chiavetta elettronica. In Consiglio l’Amministrazione aveva chiesto il voto per una spesa di 20.000,00 euro affermando genericamente che si sarebbe dato luogo ad un nuovo sistema di raccolta. I nostri gruppi hanno votato contro tale proposta perché ad oggi non abbiamo [...]



