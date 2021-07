Ascolta l'Audio Dell'Articolo

BANCHETTE. Nel pomeriggio di martedì 20 è stata inaugurata la nuova area mercatale di via Castellamonte, con una sobria cerimonia del sindaco Antonio Mazza alla presenza di numerosi cittadini e di esponenti dell’Amministrazione. Il sindaco ha annunciato che, già il giorno successivo, il tradizionale mercato del mercoledì si sarebbe tenuto in questa nuova area di circa 2000 metri quadrati, dotata di servizi igienici, nuova illuminazione, nuove colonnine di collegamento elettrico, attacchi per l’acqua, una fontanella, marciapiedi, [...]



