Ascolta l'Audio Dell'Articolo

BANCHETTE. Nell’ultimo consiglio comunale del 22 luglio, i consiglieri di minoranza hanno proposto una mozione sulla Tari per l’anno 2020 e 2021 che prendesse in considerazione quanto segue: sostenete le famiglie che hanno subito delle decurtazioni di stipendio per la cassa di integrazione o che hanno perso il lavoro o che non hanno potuto lavorare, prevedendo l’abbattimento totale della Tari.