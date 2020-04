BANCHETTE. L’opposizione al sindaco: “La Tari va abbattuta”

Meno tasse per i commercianti che, più di altre categorie, stanno pagando e pagheranno gli effetti del lockdown. Quesa, in sintesi, la richiesta presentata da Maurizio Cieol e Alberto Russo consiglieri del gruppo “Uniti per Banchette” al sindaco Antonio Mazza, con una lettera .

Ecco la lettera di Uniti per Banchette

La crisi sociale ed economica in corso causata dall’epidemia del COVID-19 ed i conseguenti provvedimenti di lockdown stanno creando gravi danni.

Crediamo che lo Stato, inteso come Governo Centrale ed Amministrazioni Periferiche, debba mettere in atto tutti gli strumenti possibili per il rilancio dell’Economia ed il sostegno alle categorie più colpite.

Il Commercio, l’Artigianato e la Ristorazione sono sicuramente tra quelle più investite dalle forzate chiusure e molte attività rischiano di non riaprire causando serie conseguenze in termini di PIL ed occupazione.

Tali categorie sono sottoposte ad importanti tasse locali alcune delle quali sono strettamente legate a servizi di cui le attività usufruiscono, altre invece ad imposte.

Noi riteniamo che chiedere tasse per servizi non attivati sia del tutto iniquo e che la forzata inattività renda, in generale, problematico il pagamento di tutte le imposte.

Tra queste vi sono sicuramente la TARI (tassa sui rifiuti), l’imposta sulle insegne pubblicitarie, sull’occupazione del suolo pubblico e l’IMU. Tali imposte pesano già abitualmente in modo notevole sulle attività Commerciali/Produttive, oltretutto per quanto riguarda la TARI l’applicazione delle norme nazionali in materia, che si basano su coefficienti, penalizzano le attività Commerciali e Produttive, che pagano una tassa elevata anche se non producono rifiuti.

E’ evidente che le attività coinvolte dal lockdown e sottoposte alle varie normative restrittive comporteranno una seria diminuzione degli introiti ed in molti casi il pagamento di tasse, in questo quadro, può diventare una vera e propria vessazione, pertanto noi riteniamo che alle attività che sono state soggette al lockdown non si possa e non si debba far pagare tali tasse per i mesi di chiusura e più in generale si debbano aiutare tutte le attività che hanno svolto un servizio ridotto nel rispetto dei DPCM emessi e nelle norme previste nella cosidetta FASE2.

Riteniamo opportuno che l’Amministrazione Comunale metta in atto delle consone misure di aiuto per tutte le attività commerciali e produttive penalizzate, affinché le stesse non si trovino nella costrizione di chiudere definitivamente vanificando l’impegno e i sacrifici di titolari e conseguenti problemi di occupazione e del venir meno di servizi necessari al territorio.

Pertanto chiediamo un provvedimento dell’Amministrazione, in prima istanza per l’abbattimento della TARI per almeno 3/12 e delle Imposte a tutte le categorie coinvolte relativamente al periodo di chiusura e in seconda istanza la valutazione con conseguente attuazione di tutti i provvedimenti necessari a sostenere l’economia Commerciale/Produttiva locale anche nei mesi successivi alla dichiarazione della fine Emergenza Covid-19.

Tale abbattimento non dovrà comportare in alcun modo l’aumento di tassazione nei confronti degli altri cittadini, il minor gettito dovrà essere coperto dalla fiscalità generale con tagli ad altri capitoli di spesa.

