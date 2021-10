BANCHETTE. Insieme all’inaugurazione della nuova biblioteca, qualche giorno fa, è stata pubblicata la delibera che regola la gestione della struttura.

Tutto scritto in una convenzione, dalla durata di 4 anni, tra il Comune e l’associazione “Biblioteca Amica” che avrà il compito di gestire la nuova biblioteca. L’Associazione a mezzo dei propri volontari assicurerà l’apertura della biblioteca, nei giorni e nelle ore da concordarsi con l’Ente, per almeno 10 ore settimanali. Il servizio sarà svolto in maniera gratuita.