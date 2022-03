Sono quasi 100 i cittadini residenti nel condominio le Pleiadi, lungo la Sp22, che hanno firmato una lettera di protesta all’amministrazione comunale.

Il motivo? La decisione di creare un’ulteriore senso unico oltre quello attuale, in uscita dai numeri civici che si affacciano su Via Pavone.

Per l’amministrazione comunale si tratterebbe di una scelta necessaria per realizzare una nuova area ecologica per i rifiuti, e migliorare l’attuale sistema di raccolta.

“Oggi possiamo girare sia a destra che a sinistra – racconta sconsolato Antonio Scala, uno dei residenti, mentre scarica la spesa dalla macchina – Siamo già stati penalizzati [...]