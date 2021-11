L’amministrazione, qualche settimana fa, ha deciso di intervenire per provare a ridurre la velocità in alcune zone della città e per questo ha deciso di installare alcuni autovelox.

“Per una maggiore sicurezza dei cittadini – spiegavano dal Comune una decina di giorni fa – in particolare in vicinanza delle scuole, è imminente l’installazione di 3 rilevatori di velocità sul territorio comunale che permetteranno di rilevare e, nel caso, sanzionare il superamento dei limiti di velocità”.

I tre rilevatori, però, hanno immediatamente innescato una polemica con la minoranza pronta a dare battaglia [...]