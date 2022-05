C’è anche Banchette tra i 45 comuni selezionati nel territorio della Città Metropolitana di Torino per ricevere i fondi statali previsti dal Pnrr, acronimo per indicare il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: un’ambiziosa agenda di riforme che abbraccia diverse sfere, dall’istruzione e ricerca all’inclusione sociale fino alla transizione energetica. Nel caso banchettese il Pnrr finanzierà il toto (e l’investimento è sostanzioso, per circa 530mila euro) la ristrutturazione di Villa Garda Flip, storico edificio in Via Castellamonte, a Borgo Nuovo, dove hanno sede associazioni che operano nel sociale dalla Zattera che [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.