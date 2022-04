A partire da mercoledì 20 aprile, per aprire le nuove campane per la raccolta dei rifiuti indifferenziati collocate da Scs, sarà indispensabile avere la chiavetta elettronica. “La chiavetta aprirà solamente le campane dell’area ecologica di competenza – sottolinea l’Amministrazione Comunale -. Chi non l’avesse ancora ritirata è pregato di telefonarci”.

