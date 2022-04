BANCHETTE. Inaugurata da più di un anno, con un progetto che, però, ha rischiato d’essere spazzato via, per una polemica che si è consumata in questi mesi tra maggioranza ed opposizione.

Stiamo parlando dell’area mercatale, ricavata dalla demolizione dell’ex casello autostradale, nella centrale via Castellamonte, a Borgonuovo, dove sono stati ricavati ventuno stalli per altrettanti banchi.