BANCHETTE. Anche a Banchette niente Carnevale

Dopo il carnevale di Ivrea, come da pronostico, salta anche quello di Banchette. L’annuncio è arrivato qualche giorno fa, da parte del Presidente del Circolo di Banchette, che organizza la manifestazione, Roberto Bianco.

“Vista l’incertezza – spiega – causata dall’evoluzione della crisi sanitaria e delle relative limitazioni rese necessarie dell’epidemia da Covid19, confermiamo, in via definitiva, la cancellazione dell’edizione 2021 del nostro carnevale. Questa decisione sofferta, è stata presa per rispetto nei confronti delle persone che concorrono alla manifestazione: i tanti volontari, l’amministrazione comunale, le scuole, gli enti, gli ospiti, tutte le persone coinvolte e gli spettatori che ogni anno vi assistono”.

Commenti