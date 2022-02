Federica Campasso aveva 56 anni, è scomparsa l’11 gennaio scorso in seguito alle complicazioni di una grave malattia di cui era malata da tempo.

Abitava a San Grisante nel Crescentino, ma Banchette era la sua seconda casa. Conosciuta, rispettata e molto amata dalle persone del posto, in particolare dai colleghi che ne piangono la scomparsa così prematura.