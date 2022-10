Oggi ricorre l’International Day of the Girl, la giornata internazionale delle Bambine e delle Ragazze, ispirata al “My Voice, Our Equal Future” che ci ricorda l’importanza dell’uguaglianza di genere, per garantire pari opportunità a ogni bambina e ragazza. A qualcosa le parole servono se dal 1995 la percentuale di donne sposate da ragazze è globalmente diminuita. Tuttavia, nel mondo, ancora 12 milioni di bambine/ragazze si sposano ogni anno, 33.000 al giorno, alcune addirittura per procura e con uomini anziani. Tredici milioni, dicono le Nazioni Unite, hanno subito una violenza sessuale o una mutilazione genitale, e quasi un quarto delle ragazze tra i 15 e i 19 anni è “NEET”, non ha un’occupazione né è iscritta a percorsi di formazione. I ruoli e gli stereotipi di genere che si consolidano durante l’adolescenza influenzano il lavoro intrapreso. A livello globale, la percentuale di donne laureate in Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (STEM) è inferiore al 15% del totale. E anche nei Paesi a reddito medio-alto solo il 14% delle ragazze con i migliori voti accede alle facoltà di Scienze e Ingegneria, rispetto al 26% dei coetanei maschi.

In Europa va meglio, due ragazze su tre sono iscritte alla scuola secondaria superiore, ma in almeno venti Stati del mondo una ragazza appartenente a una famiglia povera ha scarse probabilità di completare il ciclo di istruzione. Circa 335 milioni di ragazze frequentano scuole prive di strutture igieniche separate e ogni giorno 350 adolescenti vengono contagiate dall’HIV, il triplo rispetto ai coetanei maschi. Di guai, insomma, ce ne sono ancora troppi: finché le ragazze dovranno temere per il proprio futuro e la propria sicurezza non potranno realizzare il loro potenziale e saranno scoraggiate dall’istruirsi, lavorare e avvicinarsi alle opportunità politiche e sociali. Vale anche per noi, a Settimo, dove non mancano le opportunità, le scuole e i luoghi di aggregazione, e dove, per fortuna e grazie alle donne di ieri e di oggi, passi avanti ne abbiamo fatti parecchi. Chi come me ha la fortuna di avere una bambina, sa quanto vale la strada delle opportunità e quanto vale poterla percorrere. Non basta la giornata a loro dedicata, ma può essere il punto di partenza per promuovere ovunque percorsi paritari, contrastare gli stereotipi e le diseguaglianze di genere e lavorare sul valore dell’inclusione. Che vuol dire un mondo migliore, un Paese migliore, una città migliore.

