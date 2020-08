Balzana, balzano.

Oggi intendiamo con la parola balzano una persona stravagante, bizzarra e si dice specialmente dei cavalli, ma direi anche ultimamente di diversi bipedi che si credono evoluti che hanno le balzane nell’animo. La parola deriva dal lemma latino baltea, con il significato di cintura, recinzione dell’anfiteatro che ha assunto il significato di striscia di stoffa o con il significato di fascia. come balza si intende sia la parete di un monte che cade a perpendicolo sul fondovalle e come balzana, anticamente una striscia posta come guarnizione all’estremità delle vesti o il risvolto dei calzoni. Ma per balzana viene anche detta la striscia o una macchia bianca che i cavalli possono avere sopra lo zoccolo, ed i cavalli che hanno questa striscia sono chiamati, appunto, balzani. A questa caratteristica fisica, che può riguardare una o più zampe, balzana da uno, balzana da due, e via dicendo, è tradizionalmente associato anche un carattere psicologico dell’animale. Si crede infatti che il cavallo balzano sarebbe particolarmente lunatico, imprevedibile, incostante. Da questa forse incrociata con il colore variegato che la balzana dà al cavallo. Viene detta balzana anche le bardature medievali, protezione laterale in drappo e cuoio che, scendendo dalla groppa, spesso gira tutt’intorno ai quarti posteriori del cavallo. In araldica viene detta balzana uno scudo troncato di due smalti pieni, d’argento e di colore, come lo scudo del Monferrato, che porta la balzana d’argento al capo di rosso ed infine la balzana veniva chiamato il gonfalone dell’antica repubblica di Siena. Secondo altri la parola balzano potrebbe essere arrivata in italiano attraverso antico francese, baucent, attraverso il latino volgare volgare balteanum, dotato di cintura. Una curiosità il Beauceant, detto anche Baucéans, Bassant, Beauséant, Baussant era il vessillo dei cavalieri Templari, una bandiera o scudo detto anche gonfalone baussant. Da li al provenzale balzan per arrivare all’italiano. Per finire una curiosa affermazione popolare sul cavallo balzano. Balzano da uno, non lo vendo a nessuno o Balzano da uno, non lo vuole nessuno. Balzano da due, non cavallo ma bue o Balzano da due, più forte di un bue. Balzano da tre, cavallo da Re. Balzano da quattro, o lo vendo o lo baratto o Balzano da quattro, cavallo tutto matto. E scusate se con questa breve mail sono stato balzano. Ma scrivere sul significato di balzano trovo che sia stata un’idea balzana ma forse interessante.

Favria, 25.08.2020 Giorgio Cortese

