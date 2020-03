BALME. Si è spento “Gigio” Berardo, Una persona dal cuore d’oro

Le Valli di Lanzo piangono Luigi Berardo, 83 anni di Balme, spentosi per sempre tra venerdì e sabato per un aneurisma, dopo essere stato portato d’urgenza in ospedale in elisoccorso. Negli ultimi anni mandava avanti il Bar Centrale di Balme insieme all’amata moglie Antonietta Bricco, [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti