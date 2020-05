BALME. Ritrovata la salma di un escursionista di 54 anni

Intorno alle 22 di ieri sera, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno ritrovato la salma di un escursionista di 54 anni deceduto precipitando da un salto di rocce a monte dell’abitato di Balme.

L’allarme è stato lanciato in serata dalla figlia che non riusciva a contattarlo. I tecnici del Soccorso Alpino hanno seguito le indicazioni fornite da un amico della vittima che gli aveva parlato al telefono nel primo pomeriggio. Si sono portati in una zona denominata Labirinto verticale e caratterizzata da salti di roccia e tratti di sentiero esposto con alcuni passaggi attrezzati con corde fisse.

Qui hanno trovato il corpo presumibilmente precipitato dal sentiero.

Commenti