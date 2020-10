BALME. Le corde si incastrano durante la discesa, salvati due alpinisti

Si è concluso nella notte il recupero da parte del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese di due alpinisti rimasti bloccati lungo la Cresta dell’Ometto all’Uja di Mondrone, nelle Valli di Lanzo. Le loro corde sono rimaste incastrate durante una discesa in doppia. L’allarme è stato lanciato da un amico che intorno alle 19 si è preoccupato non vedendoli rientrare. Le squadre di soccorso alpino sono quindi partite a piedi raggiungendo i due escursionisti, che non si trovavano molto in alto lungo la tratta alpinistica nel territorio del comune di Balme (Torino). Dopo averli messi in sicurezza, li hanno calati fino al sentiero e riaccompagnati illesi alle auto.

