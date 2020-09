BALDISSERO. Niente appelli al voto per Vercelli, Simone con fair play

Ad una manciata di giorni dalle elezioni, il sindaco uscente, Luigi Vercelli, non se la sente di fare un vero e proprio appello al voto.

LUIGI FERRERO VERCELLI

“Non sono io che devo chiedere il voto ai miei concittadini. Se vogliono mi votano. Dopo 10 anni in amministrazione mi conoscono tutti e sanno a cosa vanno incontro. Di sicuro se verrò rieletto porterò avanti l’opera iniziata. Distribuirò il mio programma, ma non andrò a cercare i voti”.

TEODORO SIMONE

Lo sfidante, invece, il suo appello lo lancia, ma all’insegna del fair play: “Il nostro modello è Vidracco.

Noi di “Con te per il Paese” vorremmo allargare il giro della buona amministrazione, creare connessioni con gli altri comuni della Valchiusella e con quelli del Canavese. Come Torre, ad esempio. Di certo, se vinceremo, coinvolgeremo il sindaco uscente e la sua squadra in quel che faremo. Non sarà mai nulle contro qualcuno. Ma solo pro…”.

