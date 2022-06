BALANGERO. Daniele Cattelino, candidato sindaco, sfidante di Franco Romeo alle prossime elezioni amministrative, ha presentato i membri della sua lista “Balangero Tradizione e Futuro” la sera di lunedì 30 maggio al salone polivalente “Ing. Marchioli”.

A prendere la parola per primo è stato lui stesso. “Dieci anni fa partecipai a una riunione del Movimento 5 Stelle. Pensavo di trovarci dei politici incravattati, e invece ci ho trovato dei cittadini come me, che volevano solo migliorare il proprio territorio” ha detto Cattelino di fronte alla folta platea accorsa alla presentazione.

Certo, alle prossime elezioni Cattelino non correrà [...]