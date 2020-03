BALANGERO. Tre posti di lavoro per gli over 58

L’Amministrazione Comunale di Balangero attiverà un cantiere di lavoro per l’impiego di tre persone, che affiancheranno il proprio personale nello svolgimento di attività di manutenzione e gestione delle aree verdi e dei beni comunali. Per ciascun lavoratore [...]



