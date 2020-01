BALANGERO. Rinchiude gattini in una stanza, tribunale di Ivrea la condanna

Il tribunale di Ivrea ha condannato a una sanzione di 1.500 euro una donna di 41 anni di Balangero per abbandono di animali. La sentenza è giunta questa mattina al termine del procedimento relativo all’abbandono di tre gattini nel settembre 2015. I gatti erano rinchiusi in una stanza all’interno dell’alloggio in cui viveva la donna. Nel processo, la Lida di Ciriè, che ha recuperato i mici, si è costituita parte civile. L’intervento dei volontari dell’associazione e dei carabinieri aveva accertato le gravi condizioni di salute e l’ambiente malsano in cui vivevano i gatti, di cui uno è deceduto pochi mesi dopo.

