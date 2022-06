BALANGERO. Daniele Cattelino sfiderà il sindaco uscente Franco Romeo alle prossime elezioni amministrative. Una sfida che si preannuncia interessante, perché permetterà ai due sfidanti di fare un bilancio di quanto fatto in questi cinque anni. In Giunta Romeo, in minoranza tra gli scranni dell’opposizione Cattelino.

Quest’ultimo, a qualche giorno dalle elezioni, lancia il suo appello al voto, composto dai punti fondamentali del suo programma resi in formule più efficaci, come “l’opportunità di scegliere un nuovo modello partecipativo che avvicini di più e meglio i cittadini al governo di questo paese, rendendoli protagonisti”.



L’appello [...]



