BALANGERO. Daniele Cattelino, attuale capogruppo di minoranza e già candidato sindaco nel 2017, avrà una squadra a sostenerlo per riprovare la corsa al ruolo di Primo Cittadino. La lista si chiama “Balangero Tradizione e Futuro”, e raggrupperà tutta la minoranza consiliare uscente (presenti Adriano Collu, Angelo Frecchio e Amos Luca Viraschi) più altri volti nuovi e meno nuovi. Per Cattelino non è di certo una dlle prime sperienze nel mondo della politica locale.

La sua esperienza politica cominciò nel 2011 come attivista del M5S Ciriè e Valli di Lanzo. Cinque anni dopo si [...]