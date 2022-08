BALANGERO. Due mesi senza pensione, perché dichiarata morta. Eppure l’interessata è viva e si batte da un mese per far riconoscere che lo è. Si tratta di Mariacristina Fornelli Bardina, 70 anni, una ex insegnante di Balangero (Torino), in pensione dal 2004, di cui il quotidiano La Stampa ha anticipato il racconto. Tutto bene, con regolari accrediti pensionistici fino al 30 giugno scorso, poi però l’anziana si accorge che la pensione non arriva. Il 4 luglio allora telefona in banca. “Ma signora, è stata stornata, perché l’Inps ci ha comunicato che lei è morta” [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.