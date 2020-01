BALANGERO. Chiude i gatti in stanza senza cibo, condannata una donna

Aveva chiuso i suoi tre gattini in una stanza senza cibo, al freddo e in mezzo alla sporcizia. Ieri, in tribunale a Ivrea, il giudice Antonio Borretta ha condannato la proprietaria, Claudia Lauro, 43 anni, al pagamento di mille e 500 euro più il risarcimento di [...]



