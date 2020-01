BALANGERO. Cade nell’ex Amiantifera e batte la testa, è fuori pericolo

Ore di paura per un 40enne di Corio, che nel pomeriggio di domenica, 12 gennaio, è caduto da uno dei gradoni in pietra dell’ex Amiantifera di Balangero, meta prediletta da molte persone per camminate ed escursioni, battendo violentemente la testa.

A dare l’allarme un amico [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti