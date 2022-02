BALANGERO. Tommasino Reviglio è mancato all’affetto dei suoi cari nella giornata di sabato 26 febbraio. Si è spento nella sua casa di Balangero dopo aver lottato per mesi contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Sessantacinquenne, era attivo nel sociale da sempre. Negli anni ’80 entrò nella Croce Rossa a Lanzo dove ricopriì il ruolo di ispettore per un decennio. Nel 1995, poi, fondò il gruppo della Protezione Civile delle Valli di Lanzo, di cui rimase alla guida fino al 2016.

Rimase poi membro del direttivo, e se n’è andato con ancora l’onore e l’onere di questa importante carica. Gli altri volontari lo descrivono come uomo disponibile e gentile. Il suo gruppo è da sempre in prima linea quando si tratta di intervenire in emergenze e situazioni complicate da risolvere.

Oltre al volontariato, però, Reviglio è stato soprattutto un pasticciere riconosciuto su tutto il territorio. Iniziò la sua attività in un negozio in centro a Lanzo per poi aprire quarant’anni fa assieme alla moglie Bruna l’attività che da oggi porterà avanti Simone, uno dei tre figli.

Sui social i parenti e gli amici esprimono il cordoglio per un uomo che è evidentemente stato al centro della vita sociale delle Valli di Lanzo, e che si è distinto per il suo impegno a favore della collettività.

Fabrizio Vottero, sindaco di Lanzo, ha dichiarato: “Ne ho apprezzato la disponibilità a qualunque ora del giorno e della notte per venire incontro a tutte le esigenze del territorio, e quindi da parte dell’Amministrazione vorremmo esprimere la nostra vicinanza alla famiglia. Il frutto del suo lavoro si vede tutt’oggi, e per questo tutta la comunità gli è grata”.

Le esequie verranno svolte domani alle ore 15 nella chiesa della Consolata di Balangero.

