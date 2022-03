BAIRO. Si moltiplicano in Canavese le iniziative di sostegno e di solidarietà alla popolazione ucraina da parte di istituzioni, associazioni, ma anche i privati sono in prima linea. Tra questi ultimi c’è Jenny Sofia Hellstrom.

La campionessa di equitazione, svedese di origine, co-titolare del maneggio Nardi di Bairo, non ha perso tempo ed è scesa in campo personalmente per organizzare la raccolta di cibi, vestiti e medicinali da inviare in Ucraina.