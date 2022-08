L’associazione alpina Torre-Bairese organizza la 50esima edizione della Festa Verde, in programma dall’11 al 16 agosto. In occasione del cinquantennale, il programma degli eventi è davvero ricco. Si festeggia anche il 55esimo anniversario del gruppo Alpini.

Giovedì 11 agosto, dalle 18, camminata verde enogastronomica a tappe (ritrovo in località Prelle) con gran finale (costo 15 euro). E’ richiesta la prenotazione. Alle 20 apertura del padiglione gastronomico.

Venerdì 12 alle 12.30 pranzo alpino, alle 20 apertura del padiglione gastronomico e, dalle 21.30, musica anni ’70 e ’80 con la band “Senza traccia”.

Sabato 13, dalle 9, torneo di calci di rigore. Dalle 12 pranzo alpino e, dalle 20, apertura del padiglione gastronomico. Alle 21.30 ballo liscio con “Tony D’Aloia”.

Domenica 14, dalle 12, pranzo alpino, dalle 20 apertura del padiglione gastronomico, alle 21.30 ballo liscio con “Acquamarina”.

Lunedì 15, dalle 12.30, pranzo di ferragosto (su prenotazione), dalle 20 apertura del padiglione gastronomico, dalle 21.30 ballo liscio con “Acquamarina”, alle 23 elezione di Miss Stella Alpina Bairo 2022.

Martedì 16 alle 9 ritrovo per il 55° anniversario del gruppo, dalle 10 celebrazione della Santa Messa in memoria degli Alpini andati avanti. Dalle 11.30 sfilata per le vie del paese accompagnati dalla “Banda Santa Cecilia di Agliè”. Alle 12.30 pranzo alpino (offerto ai gagliardetti).

Per i pranzi è gradita la prenotazione al numero 348 9019542.

Gli eventi si tengono nella struttura realizzata dagli Alpini di Bairo, presso l’area sportiva: le serate di ballo sono tutte con ingresso gratuito.

