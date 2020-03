BAIRO. Il sindaco promette una festa di baci e abbracci a fine emergenza

Zero contagiati nella piccola Bairo. E anche questa sera il sindaco, Claudio Succio ha potuto tirare un respiro di sollievo. “Nella vita ho vissuto emozioni, commozioni, fatica, dolore, dispiaceri, gioie, ma la giornata di oggi 26 marzo 2020 rimarrà scritta nella mia mente, principalmente nel cuore“.

A Bairo, oggi, è stata una giornata speciale, sono state consegnate in paese le mascherine. 200 per la precisione, una per famiglie: “In ogni casa, con la paura reciproca, ci siamo confrontati a distanza senza darci una soluzione, ma con l’impegno che se tutto andrà bene ci ritroveremo in piazza Comunale per una festa di baci e abbracci“.

