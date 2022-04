Parte dalla caffetteria Audisio di via Castellamonte, a Bairo, la campagna elettorale del sindaco uscente Claudio Succio. Questa mattina, all’ora dell’aperitivo, il primo cittadino ha annunciato quello che era nell’aria e quasi scontato: alle elezioni del 12 giugno 2022 lui ci sarà per tentare l’esperienza del secondo mandato consecutivo. Con lui il gruppo di maggioranza, che si ripresenta dietro il cartello della civica “Preservare per Crescere”.

Succio ha annunciato, in una conferenza stampa convocata ad hoc, la sua volontà ad impegnarsi anche per i prossimi cinque anni.

“In questi anni sono stati ridati slancio e vitalità [...]