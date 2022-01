Dopo lo stop forzato nel rispetto delle regole anti Covid, sabato 15 gennaio ripartirà “Pomodono” la nobile iniziativa promossa dal Rotaract Club Cuorgnè e Canavese in collaborazione con la Caritas rivarolese.

Il progetto consiste nel recuperare gli alimenti (per lo più ortaggi e frutta)rimasti invenduti al termine del mercato del sabato di Rivarolo Canavese. Gli alimenti saranno donati dagli ambulanti del mercato e per la storica raccolta contro lo spreco alimentare ed in aiuto delle famiglie in difficoltà scenderanno in piazza con le consuete pettorine gialle i volontari del [...]