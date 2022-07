La sera di venerdì 15 luglio in Biblioteca si presenterà un libro speciale: Piemonte segreto e sconosciuto. L’opera contiene un racconto scritto dal bianzinese Simone Fossati, incentrato sulla storia della Fossa, uno dei simboli del paese. Nell’occasione Fossati racconterà le vicende che gli hanno permesso di realizzare e pubblicare il suo scritto. «Il racconto – spiega – parla di Bianzé e dei bianzinesi, della storia della Fossa che rappresenta, e dell’ambiente che circonda il paese. L’umidità, ma anche la poesia e l’amore della gente per il proprio territorio». L’opera di Fossati è quindi dedicata al suo paese e ricordarne il passato, da tramandare anche alle nuove generazioni.

Fossati è inoltre il presidente dell’associazione Combattenti e Reduci di Bianzé, rinata dopo circa quarant’anni e inaugurata lo scorso 25 aprile. Un ritorno molto apprezzato in paese, come spiega ancora Fossati: «L’associazione sta crescendo: siamo arrivati a 31 iscritti e c’è molto interesse. E’ un bel risultato per un paesino piccolo come Bianzé».

