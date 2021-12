Bagonghi!

Bagonghi o nani Bagonghi era usato una volta per indicare le persone che soffrivano di basse altezze, affetti molte volte da nanismo e che lavoravano, per guadagnarsi da vivere, nei circhi, nelle fiere e dei baracconi ambulanti come clown, saltimbanchi, giocolieri ed equilibristi, che giravano per i paesi. Secondo alcuni questo nomignolo pare che derivi dal nome di una tribù pigmea africana i Ba Kango, nome di una tribù pigmea dell’Africa occidentale. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento risulterebbero aver lavorato nani con questo pseudonimo nei circhi Guillaume, Gatti & Manetti e Barnum. Si ritiene che il primo Bagonghi sia stato Andrea Bernabè, nato a Faenza il 27 gennaio 1850 e morto attorno al 1920, che iniziò la sua carriera nel Circo Zavatta. Successivamente alcuni Bagonghi celebri in Italia sono stati Giuseppe Bignoli, Galliate, 1892 – Galliate, 1939, Nel linguaggio colloquiale bagonghi, viene ancora usato come appellativo scherzoso, almeno lo spero, da bambino.. Pensate che nel dialetto milanese di un tempo, l’espressione “Bagonghi e sensa murusa” indicava invece propriamente una persona che, a causa della propria bassa statura, fosse rimasta senza fidanzata. Nella cultura dialettale livornese e veneziana ed in alcune zone dell’Emilia Romagna invece l’espressione “Pari Bagonghi” per indicare chi indossava abiti troppo larghi o con maniche eccessivamente lunghe che lo rendevano goffo, proprio con riferimento ai costumi di scena circensi. Epiteto bonario usato una volta nei confronti dei bambini, che tendevano a rendersi ridicoli giganteggiando su meriti che non avevano o affrontando argomenti sui quali millantavano una finta preparazione suscitando ilarità ai propri interlocutori. Beh, adesso si dovrebbe usare per i novelli virologi tuttologi che infestano come una peste il web. Ciao bagonghi che chiedete la libertà di parola come compensazione per la libertà di pensiero che raramente usate.

Favria, 27.12.2021 Giorgio Cortese

