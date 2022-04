Esistevano nel passato, in quasi tutti i paesi, delle organizzazioni giovanili chiamate badie o abbadie ed erano presiedute da un abate o abbate. L’etimologia di abbadia significa “riunione di padri” dal siriano abba (padre).

Non si conosce l’epoca d’inizio di queste associazioni, si trovano menzioni in documenti del XIII secolo nei quali vengono considerate come esistenti da tempi antichissimi. A partire dal XV secolo, alcune fonti documentarie trattano delle badie e ci permettono di ricostruire i momenti più salienti della vita sociale nel nostro vecchio Canavese.

Le feste patronali, i carnevali, i calendimaggio, i balli, le [...]