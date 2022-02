Dopo la sentenza che condanna il Bacino Imbrifero, arrivano a caldo le risposte dei diretti interessati.

Il primo è Luigi Sergio Ricca, sindaco di Bollengo che alleggerisce la vicenda.

“Io non ho ancora letto approfonditamente la sentenza, ma sembrerebbe che possa essere impugnata e annullata a quanto dicono i nostri legali. So che è in programma la riunione in cui ci confronteremo, ma ad oggi non riesco ancora ad esprimere un parere completo. Noi personalmente come Comune saremmo avvantaggiati dalla sentenza quindi non è una questione di interesse, [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.