Babiot!

C’era una volta una coppia di contadini che in tarda età ebbero in dono la nascita di un figlio. Questo bambino era talmente piccolo che tutti lo conoscevano come Babiot, rospetto, era piccolino di statura, ma aveva un coraggio e grande astuzia. Un giorno Babiot salutò gli anziani genitori ne disse che voleva girare il mondo. Si inoltrò bel cupo bosco e dopo aver camminato per diverse ore scese la sera. Babiot si mise a dormire; e dormendo russava, facendo un rumorino curioso, come una zanzarina, passò di in quel momento un Marchese che tornava dalla caccia era il feudatario di tutto il territorio. La notte era buia e ci si vedeva oltre ad un palmo e inoltre Babiot, come vi ho detto, era minuscolo. A momenti il Marchese lo schiacciò sotto il suo scarpone! Per fortuna se ne accorse in tempo! Allora gli chiese cosa ci faceva una persona così piccola nella cupa e grande foresta nel cuore della notte. Gli disse di stare attento perché se arrivava una lepre si prendeva una sonora zuccata e, detto questo si mise a ridere fragorosamente con i suoi aiutanti. Ma, Babiot aveva il sonno duro e non sentì nulla e continuò a dormire e a russare. Allora il signorotto chiamò gli uomini del séguito e ordinò di sparare tutti insieme con gli archibugi per spaventarlo e Babiot allora mosse un poco la testa.. Gli uomini del Marchese continuavano a sparare e alla fine al terzo crepitare delle spingarde e archibugi Babiot di svegliò adirato gridando. Il suo grido era simile al rumore di un moscerino. Il marchese rimase pensieroso nel vedere un omettino così piccolo con un coraggio così grande, poi si mise a ridere a ridere a ridere che cadde a terra preso dal forte riso. E ridendo gli disse che poteva fare a pugni al massimo con delle cavallette ma non con un grosso orso che infestava le sue terre. Gli disse ridendo che se catturava gli orsi gli avrebbe dato in sposa sua figlia. Ma se non ci riusciva avrebbe preso tante legnate. Babiot si mi alla ricerca del grosso orso alle primi luci del giorno. Camminando ai margini della foresta ecco comparire tra gli alberi un grosso orso nero. L’orso alla vista dei cacciatori del Marchese si mise a fuggire. Babiot si riempì le tasche di sassolini e si lanciò all’inseguimento dell’orso. Quando riuscì a raggiungerlo, il bestione si era addormentato vicino a un fienile. Babiot gli lanciò un sassolino e l’orso si destò, allora Babiot gliene lanciò un secondo e l’orso borbottò. Babiot gliene lanciò un terzo e l’orso, drizzandosi terribilmente sulle zampe posteriori, gli si avventò contro. Il piccolo, furbo, si buttò dentro il fienile e si mise lungo disteso per terra, sulla soglia. L’orso con un balzo lo oltrepassò e in un baleno Babiot saltò fuori e richiuse l’uscio: l’orso era prigioniero! Babiot andò dal Marchese e annunciò che l’orso era prigioniero nel fienile! Il Marchese gli chiese come aveva fatto, ma Babiot disse che era un suo segreto, ma se proprio voleva saperlo, gli disse che non l’aveva ferito né ammazzato, ma solo preso per le orecchie e cacciato dentro al fienile. Visto che Babiot aveva vinto l’orso della Favriasca, il signorotto avrebbe dovuto dargli in moglie la figliuola. Ma non mantenne la promessa e gli disse che prima doveva debellare una banda di dodici briganti che vagavano nel bosco! Babiot si riempi nuovamente le tasche di sassolini, e andò nel bosco vicino ad una radura e salì sulla cima di un albero. Aspettò nascosto fino a mezzanotte quando arrivarono i briganti che si misero sotto le piante a bere e a mangiare. Quando ebbero finito, il capobanda ordinò al suo aiutante maggiore di cercargli i pidocchi nei capelli! Allora Babiot gli buttò sulla testa un sassolino ed il capo brigante si lamentò con chi gli toglieva i pidocchi e afferrato l’aiutante per il colletto della giubba, lo picchiò di santa ragione. Ne nacque una grande zuffa tra i briganti e alla fine caddero a terra esausti per le botte che si erano dati. Babiot scese dall’albero e li legò tutti come salami. Babiot aveva debellato i briganti, ed il Marchese avrebbe dovuto dargli in moglie la figliuola, ma non mantenne la promessa e gli disse che prima doveva mettere in fuga i soldati che hanno invaso il feudo! Babiot acconsentì: chiese soltanto un vestito bianco e un cavallo bianco. Il signorotto glieli accordò e il minuscolo ometto si slanciò da solo contro l’armata straniera. Quando i nemici lo videro arrivare al galoppo, nella sua tunichetta candida sul bianco cavallo, lo credettero uno spiritello magico della foresta e, atterriti, scapparono a gambe levate. E, allora finalmente Babiot sposò la figlia del signorotto, che era bellissima e, visse con lei nella casa al margine del bosco che tanto amava.

Favria, 14.12.2020 Giorgio Cortese

La felicità è sapere che anche per questo Natale il sincero affetto delle persone sarà il regalo migliore! Vi auguro un sereno e felice Natale!

