In tempo di Covid si sono ridotti gli spostamenti e, di conseguenza, anche i furti nelle abitazioni. Di notizie, in questi due anni, se ne sono lette davvero poche. Di serrature divelte, cassetti aperti, finestre sprangate, nemmeno l’ombra.

E alla fine c’è chi si è ingegnato… Succede intorno al lago di Viverone, da più di un anno a questa parte. Parliamo di un Arsenio Lupin in motocicletta che la scorsa settimana ha colpito ancora. Vittima, suo malgrado, una “turista” vercellese alle palafitte di Azeglio. Non ha fatto in tempo a parcheggiare l’auto per una [...]