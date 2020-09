AZEGLIO. Successo per il pranzo tra le vigne del Castello

Gran successo per l’evento organizzato e fortemente voluto da Elena Nicolotti, segretario e tesoriere della Pro Loco, e dal gruppo Pro Loco.

Il pranzo nelle vigne del Castello che si è tenuto domenica 6 settembre si è rivelato un grosso successo. e a dirlo sono i numeri: “Una bellissima giornata – spiega l’organizzatrice, Elena Nicolotti – in allegria con grandissima partecipazione.

Iniziamo ad abituarci e ad apprezzare le nuove feste all’aria aperta, più intime, con la consapevolezza che a volte bisogna adattarsi… se il tempo lo permetterà potremmo organizzare ancora un ultimo appuntamento su questo genere con un aperitivo al tramonto da abbinare ad un ultimo appuntamento di skanda yoga.Vedremo…

Per il momento grazie di cuore a tutto il gruppo “di collaudati pro loco” che mi ha seguito e supportato in questa sfida, ai simpatizzanti che si sono uniti a noi, al nostro sindaco e vicesindaco sempre presenti a questi nuovi eventi e a tutti gli azegliesi per la partecipazione e per i complimenti”.

Molto apprezzata anche la lezione di Yoga Skanda che si è svolta alle 11, prima del pranzo.

Alle 12, 30, tra le suggestive vigne del Castello, si è tenuto il pranzo durante il quale il piatto forte è stato il coregone.

