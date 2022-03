Elezioni in vista, c’è fermento nell’aria. Tante le indiscrezioni e i nomi che si fanno in attesa che vengano ufficializzate le candidature.

Uno dei nomi che circola più insistentemente è quello dell’ex sindaco e avvocato Pio Coda, sconfitto alle urne nel 2017 per un pugno di voti (40 appena). Ma si sa, non si può parlare di elezioni ad Azeglio senza fare il suo nome anche se lui prova a smarcarsi: “No, per questa tornata non ho intenzione di candidarmi” dice con tono deciso.

Che sia solo strategia?

Chi invece si ripresenterà è l’attuale sindaco, Emiliano Sirio [...]