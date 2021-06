AZEGLIO. Organalia 2021 inizia il mese di luglio nel Canavese con due appuntamenti concertistici ad Azeglio e a Forno Canavese. Ad Azeglio il concerto è in programma sabato 3 luglio alle 21 nella neoclassica chiesa parrocchiale dedicata a San Martino vescovo, ov’è collocato l’organo costruito dai fratelli Serassi nel 1821. Nei duecento anni di attività lo strumento è stato rivisto da Carlo Pera nel 1909, da Alfredo Cordone nel 1927 e, infine, nel 2005, per un restauro filologico curato da Italo Marzi.

Alla consolle del prezioso organo siederà l’organista mantovano Carlo Benatti, che ha preparato un programma ad hoc, con brani che vennero scritti in omaggio alla sapiente arte organaria dei fratelli Serassi. La serata si aprirà con la Sinfonia in Re maggiore e con la Sinfonia in Mi bemolle maggiore di Francesco Moroni dedicata non a caso ai Signori Fratelli Serassi. Francesco Moroni nacque a Lonato nel 1800, fu organista della chiesa di Santa Maria Maggiore di Trento dal 1827 al 1830 e dal 1856 al 1858. Fu fecondo compositore di musica sia sacra che profana, pur seguendo lo stile facile e melodico del suo tempo. Già dal 1828 Ricordi pubblicava sue musiche.

Morì a Padenghe sul Garda (Brescia) nel 1872. Non poteva mancare in un appuntamento come questo Padre Davide da Bergamo, del quale si potrà ascoltare la Suonata numero 11, scritta appositamente per l’organo di Santa Maria di Campagna in Piacenza, realizzato proprio dai fratelli Serassi. La serata si concluderà nel nome di Gaetano Donizetti, con brani tratti da opere note e meno note quali La figlia del reggimento, L’esule di Roma e Anna Bolena. Maestoso il finale, con il Grande Offertorio in Re. Il concerto è organizzato grazie al contributo del Comune di Azeglio e con la collaborazione dell’associazione Artev.

L’accesso al concerto sarà consentito trenta minuti prima dell’inizio previsto, osservando le norme anti-Covid ancora in vigore: utilizzazione della mascherina per l’intera durata del concerto, igienizzazione delle mani con gel disinfettante, rilevazione della temperatura corporea tramite termoscanner, occupazione dei posti segnalati. L’ingresso, come di consueto, sarà con libera offerta.

Il circuito Organalia 2021 può contare su di un contributo della Fondazione CRT (maggior sostenitore) e sui patrocini della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e del Pontificio Consiglio per la Cultura.

Per saperne di più si può consultare il portale Internet www.organalia.org, scrivere a info@organalia.org o chiamare il numero telefonico 011-2075580.