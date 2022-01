Il sindaco di Azeglio Emiliano Sirio si lancia in un progetto di comunità energetica rinnovabile.

È ancora tutto in fase primitiva, ma il primo cittadino nutre grandi ambizioni in merito. In tre parole lo ha definito “progetto di comunità”.

L’Ispirazione

L’idea nasce dall’esempio virtuoso del comune di Magliano Alpi, in provincia di Cuneo ed ha come obiettivo creare una sinergia tra Comune di Azeglio, imprese del territorio e cittadini, per la produzione, condivisione e autoconsumo di energia rinnovabile.

