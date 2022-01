Al via il progetto di riqualificazione della Piazza Comunale ad Azeglio.

Ma non si sa di chi sia…per metà. La vicenda ha dell’incredibile, ma è tutto vero.

Una perfetta commedia all’italiana. Metà della piazza di Azeglio sarà acquistata, in quanto proprietà della curia e per l’altra metà il Comune stesso non sa a chi chiedere.