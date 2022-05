Avvento dell’avventore, l’inizio dell’avventura.

La parola avvento significa che deve venire. La parola deriva dal latino adventor con il significato di avventore, forestiero, derivato da advenire, giungere con il prefisso “ad” che indica avvicinamento, ed oggi indica il cliente di un di un negozio, frequentatore, chi prende posto in un locale. E’ singolare che questa parola che esprime una situazione che quotidianamente avviene per indicare la persona entra in un locale come il bar o ristorante

La parola avventore un termine recuperato dal latino nel Cinquecento, non è una persona avventata. La il verbo avventare deriva dal latino ventus, vento, entro nella lingua italiana tramite il provenzale ventare e poi il francese antico venter, gettare al vento, mediante una forma neolatina ad ventare, scagliarsi con forza, con impero contro qualcuno, come il vento, e divenuto in uso metaforico come sconsideratezza.

La nostra parola avventore narra che l’antico adventor era chi arrivava come cliente o come forestiero, ma sempre comunque ospite.

Oggi il lemma avventore lascia un margine di sconosciuto, come d’altronde fanno certi altri suoi parenti etimologici, come l’avvenire e l’avventura.

La parola avventura, per concludere deriva dal latino, sempre lui, advenire, sopraggiungere mediante adventurus, avvenimento.

La vita ogni giorno è un ignoto che ci investe ed è la più bella delle avventure ma solo noi avventurieri su questa terra giorno dopo giorno la possiamo scoprire.

Favria, 14.05.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita quotidiana non conta quello che diciamo o pensiamo ma quello che facciamo. Felice sabato.

